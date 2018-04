IRIDE FRASCHINI MUSIC FESTIVAL annuncia JOE SATRIANI in concerto, VEN 20 LUGLIO, PAVIA

La Fondazione Teatro Fraschini e il Comune di Pavia

presentano

MOGWAI, CAETANO VELOSO, LP, GORAN BREGOVIC

UN NUOVO NOME SI AGGIUNGE ALLA PRIMA EDIZIONE DI

IRIDE

presenta

TRA I CHITARRISTI PIU’ INFLUENTI AL MONDO

CON OLTRE 10 MILIONI DI ALBUM VENDUTI IN TUTTO IL GLOBO

E 15 NOMINATION AI GRAMMY,

IN CONCERTO CON “WHAT HAPPENS NEXT”,

IL TOUR IN ONORE DELL’ULTIMO ACCLAMATO ALBUM DI STUDIO DEL GRANDE

JOE SATRIANI

“What Happens Next Tour 2018”

venerdì 20 luglio 2018

FRASCHINI MUSIC FESTIVAL

“IRIDE, musica per i vostri occhi”

PAVIA – CORTE DEL CASTELLO VISCONTEO

Viale XI Febbraio, 35

prezzi dei biglietti:

poltronissima: 45,00 € + d.p.

platea: 40,00 € + d.p.

gradinata non numerata: 30,00 € + d.p.

biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdì 6 aprile su www.fraschinimusicfestival.com

Informazioni su come acquistare i biglietti:

www.fraschinimusicfestival.com – info@fraschinimusicfestival.com – infoline: 391.1180995

Nasce nel cuore di Pavia un nuovo Festival. Nel meraviglioso scenario della corte del Castello Visconteo, per volontà della Fondazione Teatro Fraschini e del Comune di Pavia, prende vita “IRIDE Fraschini Music Festival – musica per i vostri occhi”, la rassegna che nel mese di luglio porterà nel capoluogo lombardo – in uno tra i monumenti più affascinanti dell’architettura tardogotica – alcuni tra i più grandi interpreti della musica internazionale. La raffinata corte del Castello Visconteo si animerà così nel mese di luglio di una serie di concerti esclusivi, diventando magnifico scenario per straordinari musicisti, innovativi e visionari: un luogo pulsante di storia per artisti che hanno scritto o stanno scrivendo pagine indelebili della storia della musica moderna. Appuntamenti imperdibili non solo da ascoltare ma anche da “godere con gli occhi” – come ricorda il nome stesso del Festival, “IRIDE” – nell’incantevole location all’aperto del Castello Visconteo.

“IRIDE Fraschini Music Festival – musica per i vostri occhi” nasce dalla volontà del Comune di Pavia e della Fondazione Teatro Fraschini, splendido teatro settecentesco tra i più importanti palcoscenici di tradizione italiani, punto di riferimento della vita culturale della città nell’ambito dello spettacolo dal vivo. L’obiettivo è aggiungere un altro tassello all’offerta culturale di Pavia, tra i più importanti e prestigiosi poli universitari italiani, e richiamare sempre più visitatori e turisti grazie al connubio tra la magia della location e la musica di qualità, in grado di abbracciare le esigenze e gli stili più diversi.

“Siamo felici di presentarvi una grande iniziativa per l’estate in città.

IRIDE – Fraschini Music Festival, a luglio, è una nuova scommessa sul ruolo della Fondazione Fraschini come protagonista della promozione della città, sulla valorizzazione della bellezza del nostro Castello Visconteo e sul ruolo centrale della cultura nell’attrarre grandi opportunità per Pavia.

Presentiamo un programma di caratura internazionale, con un ospite davvero straordinario e con tanti altri che annunceremo nei prossimi giorni. Una grande occasione di intrattenimento per i cittadini pavesi e per chi vorrà venire a scoprire Pavia in occasione degli appuntamenti del Festival.” Così commentano l’assessore alla Cultura, Giacomo Galazzo, Presidente della Fondazione Fraschini e il Sindaco di Pavia, Massimo Depaoli.

“Pavia ha tutte le carte in regola per avere un suo festival internazionale estivo, che dilati la cultura, l’entusiasmo, la curiosità di una città in continuo fermento, culla universitaria per tantissimi giovani che incontreranno artisti fuori dall’ordinario” – Francesca Bertoglio, direttore generale Fondazione Teatro Fraschini.

Con sei dischi d’oro ed altrettanti di platino, oltre 10 milioni di album venduti in tutto il mondo, 15 nominations ai Grammy ed un Grammy conquistato con l’album di debutto nella band Chickenfoot, Joe Satriani è tra i chitarristi più influenti al mondo.

Dopo aver iniziato la sua carriera come insegnante di alcuni tra i principali chitarristi degli anni ’80 e ’90, tra cui Kirk Hammet dei Metallica e Steve Vai, Joe Satriani è stato riconosciuto a livello mondiale, sin dal suo debutto con “Surfing with the Alien”, come fenomeno delle sei corde. Mick Jagger lo ha scelto, nel 1988, per accompagnarlo in tutto il mondo nel suo primo tour da solista, i Deep Purple lo hanno invece chiamato a suonare con loro in Europa ed in Giappone nel 1995. L’anno successivo, dopo aver pubblicato numerosi album solisti, Joe Satriani dà vita al progetto G3, con cui intraprende un lungo tour mondiale con concerti ovunque esauriti, al fianco di Steve Vai ed Eric Johnson. Nel 2009 si unisce a Sammy Hagar e Michale Anthony dei Van Halen e a Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers per formare i Chickenfoot, con i quali pubblica l’omonimo album di debutto, a cui fa seguito “III” nel 2011.

Chitarrista tecnicamente abile, virtuoso dello strumento, Satriani conosce ed esplora, rivisitandole, molte tecniche della chitarra elettrica, tra cui il tapping a due mani, il legato, volume swells, la pennata rapida e molte altre ancora, rendendo ogni sua esibizione una vera e propria performance. Influenzato da icone della chitarra blues-rock – come Jimi Hendrix, suo grande idolo, Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck solo per citarne alcuni – Satriani ha creato un proprio stile riconoscibile. Nel 2018 esce “What Happens Next”, un disco molto personale che svela una nuova e rinata identità di Satriani, soprattutto dopo la pubblicazione di “Shockwave Supernova”, il precedente lavoro di studio. “What Happens Next” è senza ombra di dubbio il disco più rock , dinamico ed energico che Satriani abbia mai scritto, nonostante i suoi 16 album di studio, 4 dal vivo e numerosissime collaborazioni. Ad accompagnare il nuovo lavoro, il tour “What Happens Next” che porterà il grande Joe Satriani sul palco del Castello Visconteo di Pavia, per Iride Fraschini Music Festival, venerdì 20 luglio.

www.satriani.com – www.facebook.com/joesatriani

mercoledì 11 luglio

MOGWAI

venerdì 13 luglio

CAETANO VELOSO

lunedì 16 luglio

LP

venerdì 20 luglio

JOE SATRIANI

mercoledì 25 luglio

GORAN BREGOVIC

nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi artisti in cartellone!

Informazioni su come acquistare i biglietti:

www.fraschinimusicfestival.com – info@fraschinimusicfestival.com