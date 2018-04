DAVID BYRNE: una nuova data si aggiunge ai già annunciati concerti italiani di “AMERICAN UTOPIA TOUR”, MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, LUN 16 LUGLIO

UN NUOVO APPUNTAMENTO LIVE SI AGGIUNGE AI GIA’ ANNUNCIATI CONCERTI ITALIANI



lunedì 16 luglio 2018

MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

Viale dell’Innovazione, 20

apertura porte ore: 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

platea bassa gold: 80 € + d.p.

platea bassa: 76,50 € + d.p.

platea alta: 68,50 € + d.p.

prima galleria: 58,50 € + d.p.

seconda galleria: 48,50 € + d.p.

biglietti in vendita dalle ore 12.00 di giovedì 29 marzo su Ticketone

Musicista, compositore, produttore discografico, fotografo, regista, autore, fondatore dei Talking Heads, vincitore di un Oscar, del Golden Globe, di un Grammy e del David di Donatello. Sperimentale ed avanguardistico, tra contaminazione e sperimentazione, David Byrne in tour in Italia con “American Utopia”, il nuovo album pubblicato il 9 marzo per Todomundo/Nonesuch Records, il primo lavoro solista dal 2004

giovedì 19 luglio 2018

RAVENNA – PALA DE ANDRE’

Ravenna Festival

Viale Europa, 1

apertura porte ore: 20.00 – inizio concerto ore 21.30

prezzi dei biglietti: da 20,00 a 60,00 € + d.p.

biglietti in vendita su Vivaticket.it e http://ravenna.artacom.it//biglietteria/listaEventiPub.do?idOwner=2716

venerdì 20 luglio 2018

PERUGIA – ARENA SANTA GIULIANA

Umbria Jazz Festival

Via Baldassarre Orsini

apertura porte ore: 19.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti: da 23,00 a 55,00 € + d.p.

biglietti in vendita su Boxol.it e http://www.umbriajazz.com/pagine/tickets

sabato 21 luglio 2018

TRIESTE – PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

apertura porte ore: 20.00 – inizio concerto ore 21.30

prezzi dei biglietti: da 30,00 a 50,00 € + d.p.

biglietti in vendita su Ticketone (online ed offline, per l’Italia), su Oeticket.com (Austria), Eventim.si (Slovenia), Eventhim.hr (Croazia)



Fondatore e frontman dei Talking Heads dal 1974, creatore della Luaka Bop, produttore discografico, fotografo, regista, autore, musicista ed infine artista, David Byrne è un talento in continua esplosione. Americano di ogirine scozzese, ha vinto, nella sua lunga ed ancora molto attiva carriera, un Oscar alla migliore colonna sonora (“L’Ultimo Imperatore”, 1988), un David di Donatello per il miglior musicista (“This Must Be The Place”, 2012) ed un David di Donatello per la miglior canzone originale (“If It Falls, It Falls”, 2012). Ma la carriera artistica di Byrne continua: l’artista infatti espone visual art da oltre un decennio. Le sue più recenti opere includono “Joan of Arc: Into the Fire”, una rivisitazione teatrale della storica Giovanna D’Arco, presentato in anteprima quest’anno al Public Theatre di New York, “The Institute Presents: Neurosociety”, una serie di installazioni interattive create in collaborazione con PACE Arts + Technology (2016), “Contemporary Color”, un evento ispirato alla tradizione folk americana, presentato nel 2015 al Barclays Center di Brooklyn ed al Toronto Air Canada Centre, “Here Lies Love”, una produzione teatrale di 22 composizioni realizzate in collaborazione con Fatboy Slim sulla vita di Imelda Marcos e presentata in anteprima al Public Theatre di New York (2013) a cui ha fatto seguito una lunga tournée sold-out al London National Theatre (2014-2015). Tra le sue più recenti produzioni, quella con St. Vincent per il disco “Love This Giant” (2012) ed il libro “How Music Works” (2012), uno studio sulla storia, l’esperienza e l’aspetto sociale e sociologico della musica.

David Byrne, artista e mente creativa dalle indiscusse doti, ha lasciato un segno nella storia della musica attuale fondando i Talking Heads, band sperimentale e d’avanguardia in grado di combinare musica bianca e musica nera, costituendo una delle colonne portanti della new wave americana. Successivamente – e conteporaneamente – ai Talking Heads, David Byrne intraprende dal 1981 una lunga ed illuminante carriera solista, collaborando con artisti del calibro di Brian Eno, Ryuichi Sakamoto (con il quale ha vinto l’Oscar, il Golden Globe ed il Grammy negli anni 1988-1989 per la colonna sonora del film di Bertolucci “L’Ultimo Imperatore”), St. Vincent (con la quale ha appunto pubblicato l’album “Love This Giant” nel 2012). La sua passione per la world music lo porta a fondare la Luaka Bop, la rinomata etichetta di Os Mutantes, Jim White, Los De Abajo, Atomic Bomb Band ed altri.

Inserito dal 2002 nella Rock and Roll Hall of Fame, David Byrne è un vulcano di idee che sfociano in un’iper-produttività caratterizzata da fusione, contaminazione, creatività e sperimentazione, con oltre quarantanni di carriera alle spalle, senza mai perdere l’aplomb nemmeno per un attimo.

“American Utopia”, il nuovo album di Byrne pubblicato il 9 marzo per Todomundo/Nonesuch Records, è il primo lavoro solista dal 2004. Registrato per la maggior parte a New York nello studio della casa di David, “American Utopia” vede la collaborazione dell’amico di lunga data Brian Eno, del produttore Rodaidh McDonald (The XX, King Krule, Sampha, Savages) e di artisti quali Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never), Jam City, Thomas Bartlett (produttore di St. Vincent, aka Doveman) e Jack Peñate. Anticipato da “Everybody’s Coming To My House” – brano composto insieme a Brian Eno con la partecipazione di TTY, Happa Isaiah Barr (Onyx Collective) ed il vincitore del Mercury Award Sampha – “American Utopia” sarà accompagnato da un lungo tour mondiale che metterà in scena un concerto che lo stesso Byrne ha definito “lo spettacolo più ambizioso che abbia mai fatto dai concerto che furono ripresi per Stop Making Sense”.

Quattro le occasioni per vedere David Byrne in concerto in Italia a luglio: lunedì 16 a Milano (Teatro degli Arcimboldi), giovedì 19 a Ravenna (Pala De Andrè, Ravenna Festival), venerdì 20 a Perugia (Arena Santa Giuliana) e sabato 21 aTrieste (Piazza Unità d’Italia).

