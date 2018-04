Il Festival del Vittoriale Tener-a-mente annuncia l’unica data italiana di BEN HOWARD, MERCOLEDì 4 LUGLIO

JEFF BECK, NORAH JONES, FRANZ FERDINAND, PAT METHENY,

MARCUS MILLER, STEVE HACKETT, CIGARETTES AFTER SEX, THE DREAM SYNDICATE,

YANN TIERSEN, FRANCESCO DE GREGORI, VINICIO CAPOSSELA

UN NUOVO NOME ARRICHISCE L’OTTAVA EDIZIONE DI

TENER-A-MENTE

DISCO DI PLATINO, DUE BRIT AWARD, UNA NOMINATION AI MERCURY PRIZE

TRA GLI ARTISTI PIU’ DOTATI ED IMPREVEDIBILI DEL REGNO UNITO,

IN CONCERTO PER UN’UNICA DATA ITALIANA

CON IL NUOVO “NOONDAY DREAM” IN USCITA A GIUGNO

BEN HOWARD

unica data italiana

mercoledì 4 luglio 2018

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

ANFITEATRO DEL VITTORIALE

Gardone Riviera (BS)

Via Vittoriale, 12

prezzi dei biglietti:

poltronissima: 42 € + dp

platea: 37 € + dp

platea laterale: 35 € + dp

gradinata numerata: 37 € + dp

gradinata non numerata: 26 € + dp

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 6 aprile su www.anfiteatrodelvittoriale.it

Informazioni su come acquistare i biglietti:

Anfiteatro del Vittoriale – +39.340.1392446 – www.anfiteatrodelvittoriale.it

Cantautore e musicista inglese classe 1987, l’amore per la musica lo ha accompagnato per tutta la vita. La sua educazione musicale inizia in casa grazie a due genitori musicisti che lo crescono con i dischi dei loro artisti preferiti degli anni ’60 e ’70, da John Martyn, Van Morrison, Joni Mitchell a Simon & Garfunkel.

Ben Howard inizia a suonare la chitarra e a scrivere le prime canzoni a dieci/undici anni.

in Cornovaglia, a sei mesi dal completamento del corso, decide di abbandonare gli studi per concentrarsi sulla musica a tempo pieno. In breve tempo la sua fama cresce, prima in Cornovaglia e a Devon e presto in tutto il Regno Unito. Dopo un mese di date sold-out in tutta Europa e nel Regno Unito, Howard riesce ad attirare l’attenzione dell’Island Records.

Prima di firmare per l’etichetta, Howard aveva già pubblicato del materiale. Nel 2008 aveva rilasciato il suo Ep di debutto “Games in the Dark”, seguito, a breve distanza, da altri due EP: “These Waters” del 2009, contenente il brano “The Wolves“, ed “Old Pine” del 2010, con i singoli “The Fear” e “Keep Your Head Up“.

Nell’ottobre del 2011 esce “Every Kingdom”, il suo album debutto. Il disco riceve una nomination al Mercury Prize 2012 e raggiunge le prime posizioni della UK Albums Chart ottenendo un ottimo successo anche in Belgio ed Olanda. Per l’album Howard si avvale della collaborazione di India Bourne e Chris Bond.

Nel 2012 il disco viene pubblicato anche negli Stati Uniti dove l’autore viene invitato ad esibirsi al Later… with Jools Holland e nel corso dell’estate prende parte a numerosi festival tra cui il South by Southwest.

L’album, acclamato dalla critica, valse a Ben Howard la vittoria di ben due BRIT Awards nelle categorie “British Breakthrough Act” e “British Solo Male Artist”. Nel giugno 2013 Howard viene inoltre invitato ad esibirsi sul Pyramid Stage del Glastonbury Festival.

Dopo aver annunciato in anteprima alla BBC il titolo e il primo singolo del suo secondo album, il 26 ottobre 2014 pubblica “I Forget Where We Were“.



All’uscita del disco fa seguito una partecipazione al Glastonbury Festival del 2015 e un lungo tour negli Stati Uniti con la band indie folk inglese Daughter come supporto.

Sono passati ben quattro anni e Ben Howard è finalmente pronto a far ritorno sulla scena musicale con “Noonday Dream” in uscita il primo Giugno via Island Records. “A Boat To An Island On The Wall” è il primo brano condiviso.



Registrato in numerosi studi tra il Sud Ovest della Francia ed il Sud Ovest dell’Inghilterra, tra cui Sawmills, l’album è stato prodotto interamente da Ben Howard.

Tra gli artisti più dotati ed imprevedibili del Regno Unito, Ben Howard arriva in concerto in Italia per un’unica data mercoledì 4 luglio, Tener-a-mente Festival!

www.benhowardmusic.co.uk – www.facebook.com/benhowardmusic

Forte del successo delle precedenti edizioni, che hanno visto aumentare la presenza di pubblico anche al di fuori dei confini nazionali, si conferma come uno tra gli appuntamenti più importanti e rinomati della stagione estiva italiana,

grazie alle proposte artistiche che da anni si contraddistinguono

per qualità e avvenirismo

Giunto alla sua ottava edizione, il Festival del Vittoriale Tener-a-mente si conferma come uno tra gli appuntamenti di spicco nel panorama dei festival estivi italiani. L’edizione 2017, la settima, ha sancito la definitiva consacrazione della rassegna, annoverata da GQ Italia tra i cinque migliori Festival nazionali, accanto a manifestazioni storiche come Umbria Jazz ed il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Un totale di 26.000 spettatori, con un incremento di pubblico del 60% rispetto al 2016, otto spettacoli tutti esauriti, un’anticipazione firmata “GardaMusei Tener-a-mente” (con Elio alla Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno), un “Notturnale Tener-a-mente” (la grande festa offerta da Yahama con concerti notturni nel suggestivo parco del Vittoriale, con una presenza di oltre 5.000 persone), la prima edizione del Premio per attori che recitano la poesia “Più Luce!”, tenuta a battesimo da Gabriele Lavia ed un gran finale che ha visto due spettacoli in esclusiva italiana di Ben Harper. Dati importanti per un Festival in continua crescita, sia a livello nazionale che fuori dai confini del Bel Paese, come dimostrano i dati di vendita dei biglietti che hanno registrato una presenza di spettatori da ben 32 Paesi da tutto il mondo, con la Gran Bretagna che ha scalzato la Germania dal secondo gradino del podio. L’edizione 2017 ha visto alternarsi sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale grandi nomi della musica internazionale e nazionale, tra cui Ben Harper (doppia data in esclusiva nazionale), LP, Passenger, Ryan Adams, Baustelle, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Jack Savoretti, Mark Lanegan Band, Elbow, Steve Winwood, oltre agli spettacoli nel suggestivo Laghetto delle Danze per “Tener-a-mente Oltre” con nomi di spicco nel panorama avanguardistico come Tigran Hamasyan e Richard Galliano.

Con una direzione artistica affidata dal presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, a Viola Costa (Ripens’arti) dal 2011, cresce l’attesa per il cartellone dell’ottava edizione di Tener-a-mente, che, come ogni anno, si pone come obiettivo quello di portare grandi nomi della musica internazionale e nazionale nel magnifico e suggestivo Anfiteatro del Vittoriale, tra gli anfiteatri più belli d’Italia, e nel bellissimo ed intimo Laghetto delle Danze, per una serie di concerti, anteprime nazionali, spettacoli ed eventi che si contraddistinguono per qualità e avvenirismo.

sabato 23 giugno

JEFF BECK

martedì 27 giugno

THE DREAM SYNDICATE

mercoledì 4 luglio

BEN HOWARD

sabato 7 luglio

CIGARETTES AFTER SEX

domenica 8 luglio

STEVE HACKETT

mercoledì 11 luglio

FRANZ FERDINAND

venerdì 13 luglio

FRANCESCO DE GREGORI

mercoledì 18 luglio

PAT METHENY

sabato 21 luglio

VINICIO CAPOSSELA

martedì 24 luglio

NORAH JONES

mercoledì 25 luglio

MARCUS MILLER

mercoledì 31 luglio

YANN TIERSEN

nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi artisti in cartellone!

Il Festival del Vittoriale Tener-a-mente è realizzato in collaborazione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e sostenuto dal Comune di Gardone Riviera

