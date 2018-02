ELEM – il collettivo elettro-visual formato da Marco Messina, Loredana Antonelli e Fabrizio Elvetico pres. “GODERE OPERAIO”, il nuovo album in uscita il 26/1 per Mahana Bay Label

Il collettivo elettro-visual napoletano formato da Loredana Antonelli, Fabrizio Elvetico e Marco Messina annuncia “GODERE OPERAIO”, il nuovo album in uscita il 26 gennaio 2018 per l’etichetta di Lione Mahana Bay Label e sarà pubblicato in CD, Vinile e digital download.

ELEM continua la sua ricerca audio/video che integra nuovi linguaggi e nuove tecnologie multimediali, intrecciando elettronica, improvvisazione e frammenti di memoria tratti dalle avanguardie storiche. Dopo l’extended play omonimo pubblicato nel 2015 con Elastica Records, “Godere Operaio” è il nuovo long playing di ELEM, contenente 9 tracce e pubblicato dalla Mahana Bay Label di Lione.

Nel disco anche la cover dei Public Image Ltd – “This is Religion” (track 1) e la traccia “Die For Oil” con la voce campionata di Jello Biafra dei Dead Kennedys (dal suo disco spoken word “No More Cocoons”)

Artista: ELEM

Titolo: GODERE OPERAIO

Release date: 26/1/2018

Etichetta: Mahana Bay Label

Tracklist:

1. This is Religion, 2. Die for Oil, 3. Miroir, 4. Emma (Goldman), 5. Unconventional Roots,

2. 6. Godere Operaio (practice), 7. Webern in Bombay, 8. Look Back in Anger, 9. Godere Operaio (theory)

ELEM \ GODERE OPERARIO TOUR:

(calendario in aggiornamento)

Venerdì 2 febbraio – Napoli – L’ Asilo

Sabato 3 febbraio – Vitulazio (CE) – Mr. Rolly’s

Venerdì 8 febbraio – Molfetta (BA) – Le Macerie – Baracche Ribelli CSOA

Sabato 24 febbraio – Pomigliano d’ Arco (NA) – First Floor Club

Giovedì 5 aprile – Lione – Mahana Bay Festival

Venerdì 6 aprile – Lione – Mahana Bay Festival