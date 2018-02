PATTI SMITH and HER BAND: UNICA DATA ITALIANA DOM 10 GIUGNO, ROMA, CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Instancabile e sovversiva, dopo un anno che l’ha vista protagonista di eventi, performance e reading,

a dimostrazione dell’inossidabile stima e affetto che l’Italia nutre nei suoi confronti,

la sacerdotessa del rock annuncia il suo ritorno sui palchi italiani con un unico concerto in occasione

del quindicesimo anno di attività dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

PATTI SMITH and HER BAND

Patti Smith, Lenny Kaye, Tony Shanahan, Jay Dee Daugherty, Jackson Smith

UNICA DATA ITALIANA

Domenica 10 Giugno 2018

ROMA – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Via Pietro de Coubertin, 30

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore: 21.00

prezzi dei biglietti:

tribunetta alta: 26.50 € + d.p.

tribuna laterale: 35,00 € + d.p.

tribuna mediana: 43,50 € + d.p.

tribuna centrale: 52,50 € + d.p.

parterre laterale: 57,00 € + d.p.

parterre: 61,00 € + d.p.

biglietti in vendita su Ticketone (online ed offline) dalle ore 11 di martedì 23 gennaio

Informazioni su come acquistare i biglietti:

Ticketone – 892.101 – www.ticketone.it

organizzazione: Ventidieci

Dopo un ricco 2017, che ha visto Patti Smith impegnata su più fronti nel nostro Paese, con eventi e manifestazioni a dimostrazione della stima ed il riconoscimento che l’Italia da sempre nutre nei confronti di questa straordinaria artista, Patti Smith omaggia la capitale con un concerto-evento in occasione dei quindici anni dall’inaugurazione dell’Auditorium Parco della Musica da lei stessa inaugurato, dando il via alla stagione estiva con una performance in cui sarà accompagnata sul palco dalla sua band.

Ripercorrendo in breve l’anno appena trascorso, Patti Smith ha ricevuto la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne presso l’Università degli Studi di Parma, ha tenuto la sua personale mostra fotografica “Higher Learning” (sempre a Parma), un tour dal titolo “Grateful” con il quale l’artista ha espresso il suo affetto nei confronti dell’Italia e, in ultimo, una serie di speciali eventi a dicembre che hanno visto la sacerdotessa del rock esibirsi in una serie di speciali concerti-reading, accompagnata sul palco dalla figlia Jesse, oltre al prestigioso Concerto di Natale a Città del Vaticano.

L’instancabile Patti Smith annuncia il suo ritorno nel nostro Paese con il concerto previsto per domenica 10 giugno in occasione dell’inaugurazione della quindicesima stagione estiva dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, in cui suonerà con la sua band composta da Lenny Kaye, Tony Shanahan, Jay Dee Daugherty ed il figlio Jackson Smith.