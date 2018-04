TODAYS FESTIVAL annuncia EDITORS in concerto, 26 AGOSTO, TORINO, SPAZIO211 open air

Città di TORINO e TODAYS festival

sono orgogliosi di presentare

DOPO AVER ANNUNCIATO LE UNICHE DATE ITALIANE DI THE WAR ON DRUGS,

KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, MY BLOODY VALENTINE,

ECHO & THE BUNNYMEN,

UN NUOVO NOME ARRICCHISCHE LA QUARTA EDIZIONE DI TODAYS

EDITORS

domenica 26 agosto 2018

TORINO – sPAZIO211 open air

Via Cigna, 211, Parco Sempione

EDITORS

+ altri artisti da annunciare

CON ALBUM AI VERTICI DELLE CLASSIFICHE MONDIALI

E OLTRE 2 MILIONI DI DISCHI VENDUTI IN TUTTO IL MONDO,

LA BAND TRA LE MIGLIORI RAPPRESENTANTI DEL ROCK D’OLTREMANICA,

REDUCE DAL CONCERTO CHE LI HA VISTI INTRATTENERE UN AFFOLLATISSIMO

FORUM DI MILANO, TORNA DAL VIVO PER PRESENTARE,

OLTRE AI SUCCESSI DEGLI ALBUM PUBBLICATI AD OGGI, IL NUOVO BELLISSIMO “VIOLENCE”

“Could this be the record to bring Editors back home?” NME

“Stunning… they’ve edited their tunes to perfection” Daily Star

“(a) career peak” The Guardian

Tra le band più amate del rock indipendente mondiale, gli Editors si sono formati agli inizi degli anni Duemila. I quattro (Tom Smith, voce e chitarra – Chris Urbanowicz, chitarra – Ed Lay, batteria – Russel Leetch, basso) si sono conosciuti all’Università di Stafford ed alla fine del 2004 fimano il primo contratto discografico per l’indipendente Kitchenware. I primi singoli, “Bullets” e “Munich”, scalano immediatamente le classifiche inglesi, catapultando la band sui palchi internazionali più importanti del globo. Il successo arriva con “The Back Room”, il disco di debutto del 2005, dove la potenza dei loro live viene addolcita da originalissime tinte sonore dark. Acclamato dalla critica mondiale e primo nelle classifiche di vendita, l’album ottiene anche una nomination ai Mercury Prize come “miglior album dell’anno”. Nel frattempo il successo della band cresce ovunque, portando i quattro a suonare nei più importanti festival tra cui Coachella e Lollapalooza. Nel 2007 esce “An End Has A Start”, il secondo album che entra immediatamente al primo posto della UK Album Chart, imponendo gli Editors come una delle realtà di maggiore successo della scena nu-wave britannica. L’anno successivo la band riceve una nomination ai Brit Award come “Best British Group” e pochi mesi dopo si trovano ad aprire i live europei dei R.E.M., con i quali condividono il produttore Jacknife Lee. Nel 2009 arriva “In This Light and On This Evening”, che segna una svolta verso suoni più elettronici e da un largo uso di synth. Prodotto da Flood (Depeche Mode), l’album raggiunge la vetta delle classifiche (disco di platino, come il precedente “An End Has A Start”) e contiene il super brano “Papillon”, singolo con oltre 90 milioni di streaming.

Il 2013 è l’anno di “The Weight of Your Love”, il quarto disco di studio con la nuova e attuale line up che vede Tom Smith, Russell Leetch e Ed Lay affiancati da Justin Lockey e Elliott Williams. Anche questo album ottiene un ottimo riscontro, raggiungendo anche in Italia la Top 10 dei dischi più venduti. Due anni dopo è la volta di “In Dream”, un lavoro che segna un deciso ritorno verso i sentieri new wave. Pur non tralasciando un approccio electro, il disco vede Bob Mould al mixer e Rachel Goswell degli Slowdive prestare la sua voce per tre tracce. A marzo 2018 esce “Violence”, il nuovo lavoro prodotto da Leo Abrahamas (Wild Beasts, Florence & The Machine, Frightened Rabbit) e dalla band con l’aiuto di Benjamin John Power e mixato da Cenze Townshend. Il disco conferma gli Editors tra le realtà più acclamate nel rigoglioso panorama musicale britannico, sottolineando nuovamente Tom Smith come leader carismatico in grado di mutare registro vocale in ogni singolo pezzo.

Dopo il recente concerto al Forum di Assago (MI), gli Editors tornano in Italia per un imperdibile live da headliner all’interno di Todays Festival, Torino, domenica 26 agosto!

www.editorsofficial.com – www.facebook.com/editorsmusic

primi nomi annunciati

venerdì 24 agosto 2018

TORINO – sPAZIO211 open air

Via Cigna, 211, Parco Sempione

THE WAR ON DRUGS (unica data italiana)

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD (unica data italiana)

+ altri artisti da annunciare

sabato 25 agosto 2018

TORINO – sPAZIO211 open air

Via Cigna, 211, Parco Sempione

MY BLOODY VALENTINE (unica data italiana)

ECHO AND THE BUNNYMEN

+ altri artisti da annunciare

domenica 26 agosto 2018

TORINO – sPAZIO211 open air

Via Cigna, 211, Parco Sempione

EDITORS

+ altri artisti da annunciare

