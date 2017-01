Trip Music Festival – 27/08/16, Formia

In un periodo in cui la moda prevale sulla valorizzazione della musica di qualità, ecco l’eccezione, l’alternativa, la scelta per tutti coloro che fanno della musica uno stile di vita. Reloaded, MoveMind (Apogee), AfterBeach e HouseLab. Quattro delle crew più importanti del sud pontino, si uniscono per dar vita ad un concerto vero e proprio: dal rock all’house music, fino ad arrivare alla techno passando per i meandri più cupi dell’elettronica. Esatto, avete letto bene! Sul palco allestito nella splendida location del Porticciolo Caposele (Formia), tra mare e panorama mozzafiato, ecco a voi il primo atto del Trip Music Festival. Sullo stage artisti locali ed ospiti dalle 19 alle 03 del mattino ai quali sarà affidato il compito di far innalzare le menti di tutti i presenti facendole viaggiare in un universo inesplorato fino ad ora. Ecco a voi un mix di sonorità ricercate!