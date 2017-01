My city of ruins – La dedica di Springsteen alle vittime italiane

Non tardano ad arrivare omaggi e donazioni da parte del mondo dello spettacolo ai quanti hanno perso tutto durante il terremoto. Anche Bruce Springsteen, durante il suo concerto del 25 agosto al Metlife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, ha dedicato la sua celebre “My city of ruins” agli italiani colpiti dal sisma. Il Boss ha infatti notato un cartello scritto e tenuto durante il concerto da Giovanni Cozzani, un ragazzo italiano che ha partecipato al concerto di quasi quattro ore. “My city of ruins”, letteralmente “la mita città di rovine” è uno dei brani più famosi di Springsteen, pieno di dolore ma anche di forza.

La stessa forza di cui hanno bisogno tutte le persone colpite da questa terribile tragedia.