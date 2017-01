PARQUET COURTS – Due date in Italia per presentare il nuovo album

22 ottobre 2016 – Bologna – Covo

Ticket: 15 euro

info: www.covoclub.it

23 ottobre 2016 – Milano – Biko

Ticket: 15 euro

prevendite: www.ticketone.it – www.vivaticket.it

Il quartetto proveniente dal Texas ma di stanza a NY torna in Italia per due date per presentare il nuovo bellissimo album “Human Performance”, uscito lo scorso 8 aprile su Rough Trade e acclamato dalla critica di tutto il mondo.

Registrato durante il corso di un anno in un contesto di instabilità personale, “Human Performance” espande enormemente l’idea di cosa può essere un album dei Parquet Courts confermandone il raro talento e abilità.

“Ogni giorno comincia, l’ansia,” inizia così la prima canzone di Content Nausea del 2014.

Human Performance riprende dove si era interrotto quel pensiero, facendo emergere le ansie della vita moderna: “Il rumore ineluttabile di NY che può essere esasperante, l’impossibile lotta contro il disordine che può essere fisico, mentale o sociale” dice il cantante, chitarrista e produttore Austin Brown.

Nei Parquet Courts c’è sempre stato un lato emotivo in un delicato equilibrio con un lato più cerebrale, ma Andrea Savage, cantante e chitarrista, descrive Human Performance come una redistribuzione di peso fra le due parti. “Ho cominciato a mettere in discussione la mia umanità e a chiedermi se fossi sempre così sincero come pensavo, o se a volte fingessi” dice Savage. “Mi sentivo come una sorta di apparato malfunzionante”, “Come una macchina programmata per essere umana che mostra segni di difetti”.

La sfaccettatura sonica, il tempo e lo sforzo esistenziale che ha portato alla creazione di Human Performance lo rende l’album più ambizioso dei Parquet Courts fino ad oggi. È un lavoro di enorme visione creativa nato da avversità apparentemente insormontabili.