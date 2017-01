Ira Green, esce il 16 settembre I’m Wrong primo singolo estratto da Re(be)ligion

Dal 1 Settembre è disponibile, sulla pagina official facebook di Ira Green, il trailer di lancio del videoclip di “I’m Wrong”, singolo che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 Settembre e che anticipa “Re(BE)ligion”, un disco che segnerà l’inizio di una nuova era nel rock made in Italy, e sarà caratterizzato dall’enorme capacità vocale di Ira e dal sound potente e moderno, spaziando dal grunge al metal passando per l’hard rock più genuino. Link YouTube del Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=m3egpJv55Lw Era sua la voce più “rock” dell’ultima edizione di The Voice of Italy dove è arrivata fino alle semifinali: Ira Green, che ha avuto l’indiscutibile merito di cantare in prima serata pezzi storici dei Led Zeppelin, Black Sabbath, Nirvana, Deep Purple. Ira Green, – vero nome Arianna Carpentieri, 26 anni da Villaricca (Napoli) – ha una lunga gavetta alle spalle, fatta da più di dieci anni a fare spola tra un locale e l’altro della Campania assieme alle sue cinque band, guadagnandosi da vivere cantando e suonando anche il basso. Si è avvicinata alla musica per combattere la sua timidezza e a giudicare dalla carica dirompente con cui affronta il palcoscenico, sembra esserci riuscita: «Un uragano timido» l’ha definita Piero Pelù ai Live di The Voice of Italy. Il video del suo primo inedito che si intitola Mondo senza regole, brano composto dalla stessa giovane artista, in poche settimane ha passato le 130mila visite su Youtube, mentre la sua blind audition è stata selezionata e inserita nella TOP TEN del format THE VOICE a livello mondiale. Il disco è già acquistabile in preorder a questo link: http://www.iragreen.it/shopping