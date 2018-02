IKE WILLIS – tour 2018, con OSSI DURI

IKE WILLIS

tour 2018

Ancora una volta accompagnato dagli OSSI DURI.

Ike Willis is back. Torna il leggendario cantante e chitarrista delle band di Frank Zappa. Dopo il successo del tour 2017 Ike Willis riparte per un nuovo giro di concerti in Italia, come sempre accompagnato dai fedeli Ossi Duri. Questo tour, organizzato con la collaborazione di Jacopo Coretti, segna il 18esimo anno di collaborazione tra Ike e la band torinese. Il tour della maggiore età? Questo potrebbe essere difficile, perché chi è riuscito a vederli l’anno scorso li ha visti più volte scendere dal palco con le lacrime per le risate. Come il vecchio Zio Frank insegnava: Does Humour Belongs in Music? Provate a chiederlo a loro. Ecco dove incontrarli:

7 Marzo ore 22

Spazio Rimediato

Via Fontesecco 22/24, L’AQUILA

8 Marzo – ore 22

Johnny Be Good’s “Chicken shack”

Rampa Mariannini Simoni 8, SILVI MARINA (TE)

9 Marzo ore 22

Onda Road

Lungo Lago Giappesi, PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)

10 Marzo ore 22

Ex Cinema Aurora

Viale Ippolito Nievo 28, LIVORNO

ingresso 15€

11 Marzo ore 22

Let It Beer

Piazza delle Crociate 26/28, ROMA

13 Marzo ore 22

Bar The Brothers

via Olimpia 1, GREZZANA (VR)

14 Marzo ore 22

Hotel Bologna

Via Piave 21, MESTRE (VE)

Evento speciale con prenotazione (041.931000 staff.musicacontinua@gmail.com)

15 Marzo ore 22

Murrayfield Pub

Via Favre 5, CHIASSO (Svizzera)

16 Marzo ore 22

Circolo Pick Week

Corso Novara 229, VIGEVANO (PV)

17 Marzo ore 22

Birra Ceca Pub82

Via Alpignano 82, RIVOLI (TO)

18 Marzo ore 22

Revel Theater Treviglio

via Roggia Vignola 9 (angolo via Masano), TREVIGLIO (BG)

Ike Willis, cantante e chitarrista statunitense, leggendario soprattutto per le sue prolungate collaborazioni con Frank Zappa durante il periodo 1978-1988. Figura poliedrica, cantante, chitarrista, nonché attore protagonista nel musical Thing-Fish (tratto dall’omonimo album di Frank Zappa prodotto a metà anni ottanta), Willis conta numerose collaborazioni ed esibizioni con artisti italiani tra cui Elio e le storie tese, e gli stessi Ossi Duri.

Attivi dal 1993 eppur giovanissimi, gli Ossi Duri sono conosciuti principalmente come cover band di Frank Zappa (i cui brani hanno interpretato anche insieme all’Orchestra LaVerdi all’Auditorium di Milano, dopo l’orchestra laVerdi in una serata organizzata per celebrare i 20 anni della scomparsa di Zappa, “Nel segno di Zappa”) ma il loro repertorio comprende anche brani originali, pubblicati in vari album (l’ultimo dei quali, “Senza perdere la tenerezza”, pubblicato nel 2013). Nel corso degli anni hanno aperto alcuni show di Elio e le Storie Tese, oltre ad aver collaborato con lo stesso Elio, con Freak Antoni e con Ike Willis.