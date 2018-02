Billi Spuma e i suoi Gassati, mercoledì 21 febbraio

Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/c, Torino

Mercoledì 21 febbraio, ore 20.30

Billi Spuma e i suoi Gassati

Tra twist e hully gully, jukebox e canzoni d’amore un racconto dell’Italia del boom economico

Billi Spuma e i suoi Gassati cantano l’Italia dei capelloni e delle speranze giovanili, del Cantagiro e delle rotonde sul mare, per un viaggio nei mitici anni del beat italiano. Fin dalle prime apparizioni, nel 1990, si affermano come una delle più fresche e promettenti realtà musicali piemontesi. Si presentano oggi nella storica formazione con un sound incisivo e trascinante: l’interpretazione dei brani, tutti inderogabilmente degli anni ’60 italiani, ridona al repertorio una nuova giovinezza trasformando il concerto in uno spettacolo danzante.