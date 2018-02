IL RE TARANTOLA presenta

“SONO UN CAMPIONE A BALLARE DA SEDUTO”

il nuovo singolo e videoclip dal 22.01 in anteprima su ROCKIT

dal 26.01 su YouTube e in tutti gli store digitali

“SONO UN CAMPIONE A BALLARE DA SEDUTO” è il titolo del nuovo singolo de IL RE TARANTOLA.

Il videoclip è stato presentato in anteprima su Rockit dal 22.01 (bit.ly/AnteprimaVideoRockit). Da venerdì 26 gennaio è disponibile su YouTube e in tutti i digital store. Il singolo anticipa l’uscita di “Scopri come ha fatto Il Re Tarantola a fare 50.000 euro in una settimana”, il nuovo disco, la cui pubblicazione è prevista per il 16 febbraio 2018 su La stalla domestica / Fil 1933 / Edison Box (distr. digitale Artist First/IndieBox – distr. fisica Self/IndieBox).

SONO UN CAMPIONE A BALLARE DA SEDUTO.

Racconta Il Re Tarantola:

«Questa canzone parla di sfiga. Di quei momenti in cui nonostante le difficoltà si riesce a cavarsela e a riderci su. Un omaggio ai Tre allegri ragazzi morti quando cantano ”…sono bravo a fare surf anche sulle onde basse” e un elogio ai progetti musicali che riescono a trovare e a esprimere la loro personalità.» – IRT

GUARDA IL VIDEO: Youtube https://youtu.be/GM5ttr36svM

STREAMING: Spotify http://bit.ly/SonoUnCampioneSpotify iTunes http://bit.ly/SonoUnCampioneiTunes

Il video omaggia quello di “Enjoy the silence” dei Depeche Mode, nel quale il protagonista interpretato da Dave Gahan, vestito da re, si aggira in luoghi isolati con una sedia sdraio blu e viene ritratto spesso seduto.

Questo ruolo è qui interpretato da Il Re Tarantola e nel girato sono presenti anche alcuni riferimenti alle inquadrature del video originale:

1 – inquadratura iniziale tra i rami dell’albero

2 – inquadratura con IRT di spalle che guarda il lago

3 – inquadratura in bianco e nero che ritrae i quattro Depeche Mode in tipica posa tamarra anni ottanta per poi scomparire uno ad uno.

Su questa suggestione iniziale la trama del videoclip si evolve in maniera didascalica rispetto al testo della canzone con “Il Re Tarantola del video di Enjoy the silence” che si infiltra in scene di altri videoclip / foto / eventi di artisti di culto, quasi sempre rimanendo seduto, con la sua sedia sdraio blu e il suo mantello da re.

“Sono un campione a ballare da seduto” è stato scritto / suonato / prodotto / registrato / mixato / masterizzato da Manuel Bonzi presso e con “La Stalla domestica studio mobile”. Label: La stalla domestica / Fil 1933 / Edison Box. Press & Booking: IndieBox Music.

CREDITS VIDEO.

Il videoclip è stato auto-prodotto da Il Re Tarantola e dalla sua crew (I feroci).

Regia: Laura Polonini e Manuel Bonzi. Riprese: Laura Polonini. Montaggio: Manuel Bonzi

SCOPRI COME HA FATTO IL RE TARANTOLA A FARE 50.000 EURO IN UNA SETTIMANA – TOUR 2018.

Di seguito le prime date annunciate:

23/01 Resistenza – Ferrara

09/02 Lio Bar – Brescia * Official Release Party *

10/02 Cittadella dei Giovani – Aosta

15/02 Copacabana Pulp Beach – Porto Recanati (MC)

16/02 Mazapegul Brew Pub – Civitella di Romagna (FC)

17/02 Millenote Club – Busto Arsizio (VA)

03/03 Blackstar – Ferrara

04/03 Kinotto – Ravenna

23/03 Groove Bar – Lugo di Vicenza (VI)

20/04 Fabbrica 102 – Palermo

*calendario in aggiornamento – Booking Agency: IndieBox Music