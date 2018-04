SUZANNE VEGA, la regina del cantautorato torna in concerto in Italia a luglio con il chitarrista Gerry Leonard (Milano, Cagliari, Lecce, Roma)

ANTIDIVA PER SCELTA, VERA REGINA DEL CANTAUTORATO,

CON LE SUE BALLATE INTIMISTE HA APERTO LA STRADA

AD UNA NUOVA GENERAZIONE DI CANTAUTRICI.

TRA LE ICONE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA,

TORNA IN TOUR IN ITALIA ACCOMPAGNATA SUL PALCO

DAL CHITARRISTA GERRY LEONARD

SUZANNE VEGA

martedì 10 luglio

MILANO – AUDITORIUM FONDAZIONE CARIPLO

Largo Gustav Mahler,

apertura porte ore: 20.30 – inizio concerto ore 21.30

prezzi dei biglietti: da 25,00 a 35,00 Euro + d.p.

biglietti in vendita da lunedì 12 marzo su Ticketone

giovedì 12 luglio

CAGLIARI – WAVES FESTIVAL

Exma Centro Culturale

Via S. Lucifero, 71

inizio concerto ore 22.00

prezzo del biglietto: 20,00 Euro + d.p.

biglietti in vendita da lunedì 12 marzo su www.clappit.it

sabato 14 luglio

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – SUD EST INDIPENDENTE FESTIVAL

Piazza Castello, 1

inizio concerto ore 22.30

prezzo del biglietto: da 25,00 Euro + d.p.

biglietti in vendita da lunedì 12 marzo su BookingShow

lunedì 16 luglio

ROMA – CASA DEL JAZZ – SUMMER TIME 2018

I CONCERTI NEL PARCO

Viale di Porta Ardeatina, 55

inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti: da 15,00 a 22,00 Euro + d.p.

biglietti in vendita su Ticketone e Box Office Lazio

maggiori info sulle tempistiche di apertura prevendite per Roma a breve