NUOVI VIDEO/BRANI APPENA PUBBLICATI tra cui BJORK

SARC:O

Esce oggi in anteprima per Wired il nuovo video di Sarc:o per “Down” feat. Veyl

Un video a 360, un’esperienza meta-sensoriale ed immersiva in cui l’utente può navigare all’interno del microcosmo. Il brano è incluso in “Finding Knowing Delight”, il debut album pubblicato a dicembre

Guarda il video di “Down” in anteprima per Wired – regia di Marco Bagni: https://www.wired.it/play/musica/2018/01/26/down-veyl-sarco-pozzolini/

TURIN BRAKES

“Don’t Know Much” è il nuovo video e instant grat della cult band londinese alternative rock che oggi 26/1 ha pubblicato il nuovo ottavo album “Invisible Storm” per Cooking Vinyl / Edel.

Guarda e condividi il video di “Don’t Know Much”: https://www.youtube.com/watch?v=d4OKuhnyXd0

Ascolta “Don’t Know Much”: https://open.spotify.com/album/4r2NkkdRoasqDLrYcGlxnA?si=lczC94RlTOOQaJu5JX-5RQ

LISSIE

Lissie si distingue per la sua incredibile voce, definita da The Guardian “fearsome instrument”, e per il suo inconfondibile sound dream-pop. “Best Days” è il nuovo brano che anticipa “Castles“, il quarto album in arrivo il 23 marzo per Cooking Vinyl/Edel.

Ascolta il brano “Best Days” su Spotify: http://spoti.fi/2Dq2rrB

JOSHUA HYSLOP

“Home” è il nuovo video di Joshua Hyslop, il cantautore di origine canadese che si distingue per le sonorità indie folk, atmosfere unplugged e delicatezze melodiche. Il brano, già all’interno della playlist Spotify “New Music Friday Italia”, anticipa “Echos”, il nuovo album in uscita il 23 febbraio per Nettwerk/Bertus

Guarda il video di “Home”: https://www.youtube.com/watch?v=z6t83Zh5sp4

ELEM

Nuovo video per ELEM! Presentato in anteprima per Artslife, ecco il video di “Miroir”, primo estratto da “Godere Operaio”, il nuovo video del collettivo elettro visual in uscita oggi 26/1 per Mahana Bay Label

Guarda il video di “Miroir”, per la regia di Loredana Antonelli: https://www.youtube.com/watch?v=l2EYJhME8mA&t=220s

FEDERICO ALBANESE

“Mauer Blues” è il nuovo brano che anticipa “By The Deep Sea”, l’album in arrivo il 23/2 per Neue Meister/Berlin Classics. Tra i migliori esempi di modern neo-classica, in grado di coniugare in modo evocativo la musica classica con l’elettronica, Federico Albanese torna con “By The Deep Sea“, un disco altamente personale e minimalista.

Ascolta il brano “Mauer Blues” su Spotify: http://spoti.fi/2FWeqvo

TIM HART

“A Long Way” è il nuovo singolo che anticipa “The Narrow Corner”, l’atteso secondo nuovo album del cantautore australiano (già batterista e membro fondatore dei Boy & Bear), in uscita il 2 febbraio 2018 per Nettwerk/Bertus

Ascolta il brano “A Long Way” su Spotify: http://spoti.fi/2rpyBi4

FRAH QUINTALE

Nuovo video/brano per Frah Quintale! Ecco “Floppino”, una canzone nostalgica e sentimentale accompagnata da un video che rappresenta la sensazione di solitudine che giunge alla fine di una relazione.

Il brano è tratto da “Regardez Moi” pubblicato a novembre 2017 per Undamento

Guarda il video di “Floppino”: https://youtu.be/nnEcwY6zIpw

NINA NESBITT

Dopo “The Moments I’m Missing” e “The Best You Had”, brani che hanno superato gli oltre 25milioni di streaming Spotify in pochissime settimane, “Somebody Special” è il nuovo brano dalle sfumature R&B dell’artista pop che vanta tra i suoi fan Chloë Grace Moretz e Taylor Swift. Presentato in anteprima da Beats 1 Radio/Apple Music, “Somebody Special” è ora su tutte le piattaforme digitali ed anticipa l’album di prossima uscita per Cooking Vinyl/Edel

Ascolta “Somebody Special”: http://spoti.fi/2mgFOLB

THE FRATELLIS

Nuovo brano e instant grat per THE FRATELLIS, la band amatissima da Virgin Radio che con il suo album di debutto “Costello Music” ha conquistato il pubblico britannico e mondiale. Dopo il primo singolo “Stand Up Tragedy, “I’ve Been Blind” è il nuovo estratto dall’atteso album “In Your Own Sweet Time”, in uscita il 9 marzo per Cooking Vinyl/Edel e prodotto da Tony Hoffer

Ascolta “I’ve Been Blind” su Spotify: https://open.spotify.com/track/5dzrFBccylFidSFEGSfDAb

SYML

Dopo “Where’s My Love”, singolo che ha superato i 100 milioni di stream, “Wildfire” è il nuovo brano di Syml.

Entrambe le tracce sono incluse in “In My Body”, l’EP pubblicato lo scorso venerdì 12/01 per Nettwerk / Bertus. Un disco pop raffinato e suggestivo, per uno dei nomi più caldi su Spotify a livello mondiale.

Ascolta “Wildfire”: http://spoti.fi/2DqNg24

47SOUL

Per The Guardian sono tra le band su cui puntare nel 2018. Il supergruppo electro hip-hop arabo, fautore dello Shamstep, annuncia il debut album “Balfron Promise“, in uscita il 2 febbraio per Cooing Vinyl / Edel. Ad anticiparlo il video/singolo “Mo Light”.

Guarda il video di “Mo Light”: https://www.youtube.com/watch?v=90ofPQuvrZU

VERTICAL

Presentato in anteprima per Rolling Stone, “Alpha” è il video della title-track del coinvolgente primo EP di una serie di tre pubblicato la scorsa primavera in attesa del loro ritorno con il nuovo EP “EQUOREACTION”, il secondo della serie, in uscita oggi 26 gennaio 2018 per Dischi Sotterranei/Believe Digital

Guarda il video di “Alpha”: https://www.youtube.com/embed/MqZKWyMqS3U

Ascolta “Alpha”: https://open.spotify.com/track/3dFy7FYT0mQDvaWh4EEMMi

ROSEMARY & GARLIC

Nuovo video/singolo per ROSEMARY & GARLIC, il duo dream-pop/folk olandese e nuova firma dell’etichetta Nettwerk che il 12 gennaio ha pubblicato l’omonimo album di debutto.

Guarda il video di “I’m Here (Spring Version)”: https://www.youtube.com/watch?v=niNw5p-7mu4

Ascolta “I’m Here (Spring Version)”: https://open.spotify.com/album/5lWhVcc2WfVCpmIEjxydcD

AISHA BADRU

La singer songwriter di New York, nuova firma dell’etichetta Nettwerk, presenta l’emozionante “Bridges”, il nuovo brano tratto dal disco di cui sentirete presto parlare!

Ascolta “Bridges”: https://open.spotify.com/track/6BUcVKlWD3fNQkksHB3t6x

BJORK

La straordinaria BJORK pubblica la versione deconstructed del video di “The gate” e “Reblissed”, i remix di “Blissing Me”. “The Gate” e “Blissing Me” sono i due singoli estratti da “Utopia“, il nuovo disco uscito il 24/11 per One Little Indian/Believe Distribution Services/Self

Ascolta “Blissing Me”: bjork.lnk.to/blissingme

guarda il video di “Blissing Me”: https://www.youtube.com/watch?v=PHWAZNkqwN4

Ascolta “Reblissed”, i remix di “Blissing Me”: https://bjork.lnk.to/blissing-me

guarda il video di “The Gate”: https://www.youtube.com/watch?v=RIGgn1s3AvI

guarda il video di “The Gate” (deconstructed): https://www.youtube.com/watch?v=oFqHvacY9Kk

GIULIO CASALE

Presentato in anteprima per XL Repubblica, ecco il video per il nuovo brano “Scolorando Bice” tratto da “Cinque Anni” EP uscito l’1/12/17 per bEst, la prima pubblicazione ufficiale dopo cinque anni di assenza per una delle figure più interessanti della scena alternative italiana.

Ascolta “Scolorando Bice”: https://open.spotify.com/album/2HEvTGIlIOs4bvyY5Jr9qx

Guarda il video di “Scolorando Bice: https://www.youtube.com/watch?v=JCV1CP4pfEg

POPPY ACKROYD

“Paper” è il nuovo brano estratto da “Resolve“, nuovo album e primo full-lenght della giovane pianista britannica, già tra i protagonisti della scena neo-classica. L’album si intita “Resolve” ed è in uscita il 2 febbraio per One Little Indian/Audioglobe

Ascolta “Paper”: https://open.spotify.com/track/1yUFga1e5dKdRlQlNIgKDC

FINDLAY BROWN

Il singer-songwriter inglese di base a Copenaghen torna con “HOME”, il nuovo singolo pubblicato il 15/12 per Nettwerk. “Home” è la quintessenza di FINDLAY BROWN: una soave e melodica canzone folk che si ispira all’immaginario vintage degli anni 40 britannico, nel più intimo confort familiare.

Ascolta “Home” su Spotify: https://open.spotify.com/album/7MB6sy23lzVjfOdv883EsP

THE RUBENS

guarda il video di “Million Man”: https://www.youtube.com/watch?v=JTfDjVXPsXI

Ascolta “Million Man” su Spotify: https://open.spotify.com/track/2sqV4WwUD6Rydqciys8jtn

Capaci di un rock melodico ma potente, in patria sono delle vere e proprie star. Dopo i successi ottenuti con i due precedenti album (disco d’oro e di platino) e tour in tutta l’Australia completamente sold-out, la giovane alternative-band varca i confini nazionali e finalmente arriva anche in Italia con “MILLION MAN”, il primo video/singolo che anticipa il disco in uscita nel 2018

GIORGIENESS

Dopo la premiere con VanityFair.it, ecco il video di “Che Cosa Resta”, il nuovo singolo di GIORGIENESS tratto da “Siamo Tutti Stanchi”,il secondo album pubblicato il 20/10 per Woodworm/Audioglobe. Un brano dal sapore pop dove, con ironia ed intelligenza, si racconta della fine di una convivenza. La cantautrice Giorgia D’Eraclea si conferma una delle piu profonde e tumultuose cantautrici della scena musicale italiana!

guarda il video di “Che Cosa Resta”: https://www.vevo.com/watch/giorgieness/che-cosa-resta/IT2501700008

Ascolta ”Che Cosa resta” : https://open.spotify.com/album/0R6sVkIFPCYi1MRGFJdmYv

ANDREA FORNARI

Nuovo video per ANDREA FORNARI! Presentato in anteprima per Wired, ecco il clip di “How We Grow” , il primo brano che anticipa il nuovo album in uscita questa primavera per Ghost Records. Tra atmosfere eteree ed internazionali, torna il cantautore dall’inconfondibile stile tra modern indie-folk ed electro-pop!

Ascolta “How We Grow” su Spotify: https://open.spotify.com/album/1xwaqQX2zEyHesMBLOnuZ3

Guarda il video di “How We Grow”: https://www.youtube.com/watch?v=LJf7afrJL30

ERA SERENASE

NUOVO VIDEO per il duo electro-pop genovese che il 20/10 ha pubblicato il debut album”Crystal Ball” via The prisoner records / Audioglobe!

Guarda il nuovo video di “Veleno” feat. Albe OK: https://www.youtube.com/watch?v=PJ02ffPAg9o