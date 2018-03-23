GIORGIENESS: 4 nuove date si aggiungono al tour di “Siamo Tutti Stanchi”, il nuovo album pubblicato per Woodworm

NUOVE DATE SI AGGIUNGONO AL TOUR DI
GIORGIENESS
GIORGIE D’ERACLEA SI CONFERMA UNA DELLE PIÙ BRILLANTI, PROFONDE E TUMULTUOSE CANTAUTRICI DELLA SCENA MUSICALE ITALIANA. CONTINUA IL TOUR CON LA SUA ROCK BAND
PER PRESENTARE DAL VIVO “SIAMO TUTTI STANCHI”, IL NUOVO ALBUM USCITO LO SCORSO 20 OTTOBRE PER WOODWORM/AUDIOGLOBE
“SIAMO TUTTI STANCHI” TOUR
(CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO)
VENERDÌ 20 APRILE 2018
GENOVA – SUPERNOVA FESTIVAL
SABATO 21 APRILE 2018
PRATO – CAPANNO BLACKOUT
SABATO 28 APRILE 2018
SEREGNO (MB) – HONY TONKY
MARTEDÌ 1° MAGGIO 2018
CAPANNORI (LU) – PRIMO MAGGIO