GIORGIENESS: 4 nuove date si aggiungono al tour di “Siamo Tutti Stanchi”, il nuovo album pubblicato per Woodworm

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NUOVE DATE SI AGGIUNGONO AL TOUR DI

 GIORGIENESS

GIORGIE D’ERACLEA SI CONFERMA UNA DELLE PIÙ BRILLANTI, PROFONDE E TUMULTUOSE CANTAUTRICI DELLA SCENA MUSICALE ITALIANA. CONTINUA IL TOUR CON LA SUA ROCK BAND 

PER PRESENTARE DAL VIVOSIAMO TUTTI STANCHI, IL NUOVO ALBUM USCITO LO SCORSO 20 OTTOBRE PER WOODWORM/AUDIOGLOBE 

SIAMO TUTTI STANCHI” TOUR

(CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO)

VENERDÌ 20 APRILE 2018

GENOVA – SUPERNOVA FESTIVAL

SABATO 21 APRILE 2018 

PRATO – CAPANNO BLACKOUT

SABATO 28 APRILE 2018 

SEREGNO (MB) – HONY TONKY

MARTEDÌ 1° MAGGIO 2018

CAPANNORI (LU) – PRIMO MAGGIO

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