DEROZER CONCERTI ESTATE 2018

DEROZER

http://www.derozer.org



La band di Vicenza che anche nel passato 2017, di supporto all’uscita del nuovo disco “Passaggio a Nordest”, ha registrato numeri impressionanti. I Derozer, dopo LO STORICO SOLD OUT A BERLINO il 2.2.2018, nei prossimi mesi si concedera’ al proprio pubblico con due show di riscaldamento per ritornare piu caldi che mai da Giugno a Settembre sui palchi dei migliori festival italiani! UNA SCALETTA DI SOLE HITS, tutti i vecchi classici come

BRANCA DAY, ALLA NOSTRA ETA’, MURUROA, 144, BAR e tantissime altre!





Guarda su Youtube:

La Notte (Official Video)

DEROZER WARM UP SHOWS

27/04/18 – SWAMP CLUB – CARRARA

28/04/18 – REWORK CLUB – PERUGIA

DEROZER LIVE ESTATE 2018

09/06/18 MALT FEST – ARLUNO (ANTI-FLAG, SECOND YOUTH)

16/06/18 BOS FESTIVAL – LEFFE (BG)

30/06/18 NOTTE BIANCA – VICENZA

21/07/18 ROCKPLANET – PINARELLA

28/07/18 LISIEROCK – LISIERA (VI)

25/08/18 INDIEPENDENZA FESTIVAL – CASSINE -ALESSANDRIA

31/08/18 CARROPONTE – SESTO S GIOVANNI (MI)

(tour in fase di aggiornamento)

