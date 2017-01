CALCUTTA – ULTIME DATE DEL “MAINSTREAM TOUR”A DICEMBRE

10 dicembre 2016 – Marghera (VE) – Centro sociale Rivolta

Apertura porte: ore 21:00

Ingresso 10 euro – no prevendite

biglietti direttamente in cassa all’apertura dei cancelli

Info: www.facebook.com/rivoltamarghera

11 dicembre 2016 – Milano – Alcatraz

Apertura porte: 19:00

Biglietto: 12 euro+d.p. 15 euro alla porta

Prevendite disponibili da lunedì 17 ottobre:

www.ticketone.it – info 892 101

13 dicembre 2016 – Torino – Teatro della Concordia

in collaborazione con Todays

Biglietto: 12 euro+d.p.

Prevendite disponibili da lunedì 17 ottobre: in collaborazione con Todays

prevendite: www.ticketone.it – www.ticket24ore.it – www.vivaticket.it

15 dicembre 2016 – Napoli – Casa della Musica

Biglietto: 12 euro+d.p.

Prevendite disponibili da lunedì 17 ottobre:

www.ufficiok.com e circuito Go2 – infoline: info@ufficiok.com

17 dicembre 2016 – Roma – Atlantico

Biglietto: 12 euro+d.p. 15 euro alla porta

Prevendite disponibili da lunedì 17 ottobre:

www.ticketone.it e www.Boxofficelazio.it

info: 06.54220870 / www.the-base.it

Calcutta festeggia le 100 date del “Mainstream Tour” ad anno d’uscita dal disco che l’ha rivelato al grande pubblico come l’autore contemporaneo più promettente ed incisivo del panorama musicale italiano.

Un ultimo giro di concerti in cinque grandi città italiane per salutare il pubblico che lo ha accompagnato e seguito in questa irresistibile ascesa. Un successo testimoniato anche dal disco d’oro raggiunto da “Oroscopo”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube.

CALCUTTA – MAINSTREAM

“Mainstream” è il secondo album di Calcutta pubblicato per Bomba Dischi in collaborazione con Pot Pot Records.

Prodotto presso Studio Nero di Roma da Calcutta e Marta Venturini.

Missato e masterizzato da Andrea Suriani, con la supervisione artistica di Niccolò Contessa, presso Alpha Dept Studio di Bologna.

Calcutta nasce e vive fra Latina e Roma. Dal 2011 suona in lungo e in largo per la penisola, nei locali, negli scantinati e a casa della gente. Canta di gite pontine, amori veri o immaginati e piccole cose che saranno capitate anche a voi.

“Mainstream” è un disco pop rovesciato in 11 tracce d’amore immediate. E’ un disco per tutti ma forse non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo.

Nel 2012 incide un disco per Geograph Records che si chiama “Forse…” (2012) e diventa un piccolo culto.

